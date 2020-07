Covid-19 : le port du masque, essentiel pour protéger les autres

Chacun d'entre nous projette des gouttelettes en parlant, mais surtout en éternuant ou en toussant. En étant porteur du Covid-19, celles-ci sont contagieuses et peuvent se propager jusqu'à plus de 1,80 mètre. Le masque est donc aujourd'hui l'outil le plus fiable pour bloquer ces gouttelettes. Un dispositif sollicité par de nombreux médecins qui réclament son port obligatoire, notamment dans des lieux clos. Pour être efficace contre le Covid-19, celui-ci doit s'accompagner de gestes barrières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.