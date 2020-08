Covid-19 : le port du masque obligatoire dans les salles de spectacle

Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont dramatiques dans les secteurs du tourisme et de la culture. Pour encourager les salles à rouvrir et à compenser les pertes, le gouvernement a mis deux milliards d'euros sur la table. Cependant, le port du masque sera désormais systématique dans les salles de spectacle comme dans les files d'attente. À Paris, et dans les 21 départements où le virus circule activement, cette mesure s'ajoute à la distanciation physique déjà en vigueur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 août 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.