Covid-19 : le Royaume-Uni face à l’urgence

On compte désormais 5 600 malades du Covid dans les hôpitaux de la capitale britannique. C'est plus qu'en avril dernier. "On a l'impression que ça se rapproche. De plus en plus de gens qu'on connaît sont testés positifs", déclare un habitant avec inquiétude. Pour les commerces non-essentiels ou les restaurants, pas de réouverture prévue avant de longues semaines. Malgré des restrictions dans tout le pays et un reconfinement de la capitale il y a deux semaines, la situation est toujours très préoccupante avec plus de 50 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. Le Royaume-Uni compte cinq fois plus de contamination que l'Hexagone. De ce fait, ce lundi matin, une décision drastique a été prise dans la capitale britannique et le sud-est du pays. Toutes les écoles sont fermées au moins deux semaines, le temps d'organiser des tests massifs pour les élèves. L'espoir d'en finir tient dans une seringue, un nouveau vaccin administré depuis ce lundi matin. L'entreprise AstraZeneca promet deux millions de doses par semaine en plus des 530 000 déjà prêtes. Le Royaume-Uni est ainsi lancé dans la course contre la montre avec le coronavirus.