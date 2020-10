Covid-19 : le service des urgences saturé à Strasbourg

À Strasbourg, les patients sont en attente dans les couloirs faute de box disponible aux urgences à l'hôpital. Une situation qui engendre un surcroît d'activité pour l'ensemble du personnel. D'autant plus qu'avec la hausse des admissions des patients Covid ces derniers jours, il redoute un afflux de malades dans un service déjà saturé. Les soignants demandent une nouvelle fois plus de moyens et espèrent des réponses de la part du chef de l'État ce mercredi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.