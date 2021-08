Covid-19 : l'épidémie en chiffres

En Martinique, on recense plus de 1 000 cas positifs pour 100 000 habitants. En Guadeloupe et à La Réunion, le niveau de l'épidémie et le nombre de cas explosent. La situation est également critique en métropole. Dans 23 départements, le taux d'incidence dépasse 250, essentiellement dans les zones les plus touristiques. Il n'y a désormais plus que cinq départements en vert qui sont sous le seuil épidémique. Dans tous les hôpitaux, le nombre d'admissions en réanimation est en hausse depuis mi-juillet. On est encore en dessous des niveaux du printemps dernier, mais les médecins scrutent très attentivement ces chiffres. Car c'est la saturation des hôpitaux qui pousse les autorités à prendre des décisions de restrictions, notamment le confinement comme on l'a vu en Martinique ou en Guadeloupe. Pour les médecins, si la situation semble pour l'heure sous contrôle en métropole, c'est parce qu'on y vaccine plus et c'est cela qui limite les hospitalisations. D'ailleurs, ils constatent que la moyenne d'âge de leurs patients a baissé par rapport aux vagues précédentes, car les jeunes sont moins bien vaccinés que les personnes plus âgées.