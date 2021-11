Covid-19 : l’épidémie explose dans les Landes

Même sur le petit marché en plein air de Grenade-sur-l'Adour, le masque est de retour. Département le moins touché de Nouvelle-Aquitaine avant les vacances de la Toussaint, les Landes ont vu le nombre de cas bondir. Son taux d'incidence est passé de 50 au début du mois, à 265 aujourd'hui. "J'espère que ça ne sera pas comme dans les autres pays européens où ils commencent à reconfiner tout le monde, comme en Autriche", lance un passant. Dans cette pharmacie, les signes de la reprise épidémique sont bien là. "On teste énormément, avec de plus en plus de cas positifs, alors qu'on avait passé une période où il n'y en avait plus. On vaccine beaucoup aussi pour la troisième dose, depuis trois semaines au moins ", confie François Gaubert, pharmacien. Sur place, il y a un retour des tests et du masque. Et de plus en plus de classes ferment pour au moins une semaine, comme l'école primaire de Saint-Perdon où treize élèves ont été testés positifs. Mais plus globalement, ce sont toutes les activités du village qui sont menacées. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier