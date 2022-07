Covid-19 : l’épidémie progresse… la vaccination aussi

Il y a encore quelques jours, ce centre de vaccination était quasi vide. Désormais, les injections anti-Covid-19 se font toutes les trois minutes. Stéphane Jacopin, responsable du centre de vaccination Covid-19, explique qu’ils ont augmenté les box des médecins, puisqu’ils fonctionnaient avec un seul médecin quotidiennement et une seule infirmière. Maintenant, ils sont à quatre médecins et quatre infirmières. Presque tous les candidats à la vaccination ont plus de 60 ans. Les contaminations ont bondi en une semaine, un déclic pour certains. "Cela reprend de plus belle, alors il faut se protéger", confie une candidate. Ce centre de vaccination est passé de 100 à 600 piqûres par jour. En Hexagone, le nombre de rendez-vous de vaccination a triplé ces derniers jours. Dans la commune de Jarny (Meurthe-et-Moselle), la pharmacie est le dernier endroit où l’on peut se faire vacciner. Le centre de vaccination de Metz, elle, devait fermer ses portes. Mais face à la demande, il prévoit de rester ouvert. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly