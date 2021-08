Covid-19 : l'épidémie s'emballe en Guadeloupe

A Pointe-a-Pitre (Guadeloupe), on retrouve des patients jusque dans les couloirs de l'hôpital. On estime qu'une personne sur 50 est contaminée au Covid sur l'île. Du jamais-vu sur le territoire français. Les blocs opératoires sont transformés en chambres dédiées au Covid-19. Le nombre de lits de réanimation a été multiplié par deux et seuls les plus de 60 ans y sont admis. Le tri des malades est une réalité. Pour casser l'épidémie, il y a deux solutions : le confinement et la vaccination. Pourtant, seuls 17% des Guadeloupéens ont reçu deux injections. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de scepticisme sur la question. Dans les rues et sur les plages, à la veille d'un confinement strict, ils sont nombreux à ne pas vouloir être vaccinés. Des craintes pourtant infondées scientifiquement. Aujourd'hui, les renforts de la métropole vont se mettre au travail. Les évacuations sanitaires devront reprendre ce week-end, alors que 98% des gens qui rentrent à l'hôpital pour Covid-19 ne sont pas vaccinés.