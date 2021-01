Covid-19 : les 97 000 habitants de Roubaix invités à se faire tester

Le variant anglais du coronavirus circule-t-il déjà dans les rues de Roubaix (Nord) ? Depuis ce lundi, une vaste traque a commencé. Toute la ville est invitée à se faire dépister. L'objectif est de repérer l'éventuelle présence de la souche britannique, réputée plus contagieuse. Plus de 75 ans, cas contact, impératif de voyage... ce matin, chacun avait une bonne raison de participer à ce dépistage de masse. Gratuit, sans ordonnance ni rendez-vous, il suffit d'une carte vitale et d'un masque pour se faire tester. Malgré cela, l'affluence dans les centres de dépistage est minime. Les Roubaisiens sont appelés à venir se faire dépister pour mieux contenir la situation. Le dépistage se déroule en deux phases : un test antigénique d'abord, avec une réponse rapide, puis un test PCR classique. La priorité est donnée aux tests PCR qui sont plus fiables. Les résultats positifs seront envoyés dans un laboratoire pour un séquençage. Il s'agit de l'analyse de référence pour détecter le variant anglais.