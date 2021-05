Covid-19 : les absurdités du déconfinement

Cela fait des mois que les Français attendent la réouverture des remontées mécaniques dans les stations. Ouvertes en plein mois de juin, elles pourront tout de même servir pour des randonnées ou skis sur glaciers. Évidemment, cela concerne peu de monde. Autre bizarrerie : les eaux et parcs d'attraction vont pouvoir rouvrir mercredi. Mais subtilité de taille, les manèges, eux, devront rester à l'arrêt jusqu'au 9 juin. "Le gouvernement a décidé que nous pouvions ouvrir les parcs d'attraction sans attractions. C'est le comble de l'ineptie", fustige Thierry Fééry, propriétaire de Cita-Parc à Lille (Nord). Les mariages pourront également reprendre. Mais le goûter pourrait remplacer le cocktail. À cause du couvre-feu à 21 heures, tous les invités devront rentrer chez eux avant le coucher du soleil. Peu de chance que cela se termine en danse des canards. L'ouverture des terrasses est tout de même une bonne nouvelle. Seul problème : le temps risque d'être capricieux. Il ne reste plus qu'à réserver une chambre à l'hôtel et se faire servir dans leur restaurant en intérieur.