Covid-19 : les bars et restaurants rouvrent en Guadeloupe

A quelques semaines de la Toussaint, la situation en Guadeloupe a pris un nouveau virage. Depuis mercredi, les restaurants peuvent désormais rester ouverts jusqu'à minuit. Cependant, les clients doivent impérativement remplir le cahier de suivi. En effet, même si les indicateurs diminuent, l'évolution du virus est toujours inquiétante. La semaine dernière, l'île a compté 734 nouveaux cas de Covid, 20 décès et 82 hospitalisations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.