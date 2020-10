Covid-19 : les bars ferment à Bruxelles

À Bruxelles, les bars sont fermés à partir de ce jeudi, et ce, pour un mois. Ce qui n'est pas le cas des restaurants, qui peuvent encore ouvrir. Cette décision a été uniquement prise ici, mais pas dans les autres villes de Belgique. Dans la capitale, certains ont du mal à comprendre et se posent des questions. En effet, les décisions du gouvernement d'un côté, et des régions de l'autre, sèment le trouble. Quelles sont les mesures à respecter dans chaque ville ?