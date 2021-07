Covid-19 : les chiffres de l'épidémie

Plus de 18 000 nouveaux cas ont été recensés mardi, soit plus du double de la veille. Une augmentation jamais vue depuis le début de la crise sanitaire. Depuis une semaine, l'Hexagone est à nouveau en phase épidémique. Le taux d'incidence national, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 5 000 habitants, est désormais de 84, soit au-dessus du seuil d'alerte de 50. Environ 48 départements ont désormais dépassé ce niveau. Et l'épidémie circule tout particulièrement chez les jeunes, la population la moins vaccinée. C'est dans cette tranche d'âge que les taux d'incidence sont les plus élevés : 132 pour les 10-19 ans et 260 pour les 20-29 ans. Pour les plus de 50 ans, ce chiffre tombe sous le seuil d'alerte. Depuis mi-juillet, le nombre de contaminations monte en flèche. Sur sept jours, plus de 8 000 nouveaux cas positifs sont relevés quotidiennement, deux fois plus que la semaine dernière. Fin juin, nous étions sous la barre des 2 000 contaminations quotidiennes. Une accélération rapide liée au variant Delta très contagieux et désormais majoritaire sur le territoire.