Covid-19 : les chiffres de l’épidémie avant la prise de parole d’Emmanuel Macron

Qu'est-ce qui pousse le chef de l'Etat à venir devant les Français ce mercredi soir ? Pour comprendre l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le pays, une comparaison s'impose. Il faut, en effet, voir la carte des 19 départements confinés depuis des jours et celle des départements où aujourd'hui, le taux d'incidence est au-dessus de 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Cela montre que le virus continue sa progression. Emmanuel Macron attendait aussi de pouvoir évaluer les effets des mesures mises en place depuis plusieurs semaines. Sont-elles efficaces ? Selon Caroline Bayle, en Île-de-France, qui est la région la plus touchée, il y a un début de stabilisation des contaminations. Mais c'est encore très fragile et très contracté. Et dans les hôpitaux, la situation est assez tendue. Depuis mardi soir, 5 072 patients sont pris en charge dans les réanimations. Et rien qu'en Île-de-France, leur nombre pourrait plus que doubler d'ici mi-avril.