Covid-19 : les chiffres sont-ils plus mauvais à Marseille qu'à Paris ?

Le virus continue de circuler à Marseille. A part les jeunes, le nombre de cas chez les personnes âgées a également augmenté. Dans sa globalité, le taux d'incidence y est élevé avec 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants contre 216 à Paris. De plus, le nombre de patients en réanimation est un peu plus élevé à Marseille avec 90 malades contre 85 dans la capitale. L'écart n'est pas vraiment énorme, mais les capacités de prise en charge ne sont pas comparables dans ces deux régions.