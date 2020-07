Covid-19 : les cinémas en grande difficulté

Depuis le déconfinement, le cinéma de Montivilliers (Seine-Maritime), comme de nombreux autres, peine à retrouver son public malgré le respect du protocole sanitaire. Bien que des films français soient à l'affiche, de nombreuses sorties d'oeuvres américaines ont été décalées ou annulées. Cette année, aucune embauche saisonnière n'est prévue et un tiers de l'équipe est au chômage partiel. La Fédération Nationale des Cinémas Français a demandé des mesures d'urgence au ministère de la Culture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.