Covid-19 : les clusters se multiplient

A Parentis-en-Born, treize saisonniers de l'exploitation agricole ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont été rapidement identifiés puis isolés. La préfecture des Landes, aussitôt informée, a missionné les pompiers et les membres de la Protection civile de prendre en charge les personnes contaminées. Avec l'arrivée des touristes pour l'été, les Parentissois craignent que ce genre de foyers infectieux se multiplie dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.