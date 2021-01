Covid-19 : les derniers chiffres de l’épidémie en France

Encore une fois, nous en sommes à un tournant de cette épidémie. Le virus circule surtout dans une grande partie de l'Est du pays. Dans ces régions, le taux d'incidence, soit le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, est quatre fois au-dessus du seuil d'alerte. On se retrouve dans la même situation qu'en mi-octobre, sauf qu'à cette époque, deux régions étaient principalement touchées : Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. A cause de la propagation, il a fallu reconfiner quinze jours plus tard. Et ce reconfinement correspondait à une baisse spectaculaire de la courbe de l'épidémie. La situation à l'hôpital, elle aussi, inquiète toujours. Depuis un mois et demi, elle n'évolue plus, restant à un niveau élevé. On observe même un frémissement à la hausse. Il y avait encore plus de 24 700 personnes hospitalisées mardi. Le problème reposerait principalement sur les nouveaux variants anglais et sud-africain qui circulent dans le pays. Le virus britannique, lui, ne rend pas plus malade, mais est plus contagieux.