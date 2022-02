Covid-19 : les Dunkerquois de nouveau privés de carnaval

Ce mardi matin, il y a peu de monde sur la place Jeanne d’Arc à Dunkerque. Et il n’y en aura pas plus dans les prochaines semaines. Pour cause : le carnaval est annulé encore une fois cette année. Vu le contexte sanitaire actuel, c'est compréhensible, mais pour les Dunkerquois, c’est une catastrophe. Néanmoins, ils doivent se plier aux mesures et aux constrictions sanitaires. Cette annulation est prise comme un coup dur pour les Dunkerquois. Pour certains, la solution est de faire le carnaval chez eux. Et pourtant, les autorités leur recommandent de ne pas se rassembler même à la maison. L’année dernière, Dunkerque puis le Pas-de-Calais avaient été placés en confinement le week-end. Pour Alain, vendeur de costume depuis 35 ans, pour la deuxième année consécutive, aucun costume ne sera vendu sur le marché du carnaval. Dans les cafés du centre-ville, on constate le même rancœur. En effet, en temps de carnaval, ils arrivent à réaliser l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires en u week-end. Pour Pascal Bonne, Tambour Major au carnaval, cette décision est incompréhensible, car certains regroupements ne sont pas annulés. TF1 | Reportage T. Chartier, T. Copleux