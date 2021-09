Covid-19 : les Ehpad à l’heure de la troisième dose

À la pharmacie centrale de l'Abrapa (Bas-Rhin), les doses sont en stock et prêtes à être distribuées à la demande des établissements. La gestion des matériels et des vaccins y est centralisée pour quatre Ehpad. L'organisation est désormais bien rodée. Cette troisième dose ne devrait poser aucun problème. Ce lundi est le premier jour de la campagne de rappel. À l'Ehpad de Holtzheim, la moyenne d'âge de la centaine de résidents est de 85 ans. Il y a peu de réticences face à l'injection d'une troisième dose. Tous ont été consultés au préalable. Dans cet Ehpad, les résidents ne seront pas tous vaccinés dès aujourd'hui. En effet, la campagne doit s'étaler jusqu'en janvier pour respecter un délai entre les injections. La troisième dose se fera donc, pour certains, en parallèle de la vaccination grippale. Du côté des résidents, la vaccination est toujours bien accueillie. Tous sont conscients de l'importance de continuer à être protégés, le plus longtemps possible. Une troisième dose donc pour une vie la plus normale possible et continuer à profiter, sans crainte, de tous les bons moments.