Covid-19 : les Ehpad prennent beaucoup de précautions

Plus de 1 600 foyers de contamination au Covid ont été recensés dernièrement. Confinée dans sa chambre depuis trop longtemps, Denise Magne, 83 ans, reçoit la visite du kinésithérapeute. Comme il est impossible de sortir pour faire quelques pas à l'extérieur, ils se contentent de la chambre. Dans cet Ehpad strasbourgeois, la première vague de mars dernier a été moins violente que dans la plupart des établissements du Grand Est. En effet, le confinement a été mis en place très tôt et des chambres Covid ont également été aménagées. Ici, tous les visiteurs doivent prendre rendez-vous au préalable. Le jour J, les gestes barrières sont répétés à l'infini. Les surblouses sont obligatoires et les visites n'ont pas lieu dans la chambre mais dans un endroit désormais dédié aux relations sociales. Cette sectorisation rassure, même si pour les résidents et leur famille, la situation est de plus en plus pénible. En Alsace, le pic de la seconde vague semble passé. Mais l'épidémie impose toujours sa loi, celle de l'isolement et d'une prudence maximale. Seul le vaccin en viendra à bout.