Covid-19 : les Ehpad se préparent pour éviter une nouvelle vague

Face au Covid-19, le protocole est toujours aussi strict dans les Ehpad. C'est le cas de l'établissement Les Logis du Parc Moussier, situé à Athée (Côte-d'Or). Des mesures de précaution y ont été mises en place pour protéger ses 97 résidents d'une nouvelle vague de la pandémie. Celles-ci doivent être appliquées aussi bien par les visiteurs et le personnel que par les résidents eux-mêmes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.