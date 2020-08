Covid-19 : les enfants pourront-ils déjeuner à la cantine ?

A près d'une semaine de la rentrée, les écoles sont à pied d'œuvre pour mettre en place les différentes mesures sanitaires. Mais le cas de la cantine reste encore un casse-tête. A Pessac (Gironde), les parents semblent confiants quant aux mesures, déjà prises depuis la reprise, en salle comme en cuisine dans les 30 écoles de la ville. Le nombre d'enfants sera limité et l'organisation du service modifiée. De nouvelles directives du ministère de l'Education nationale sont attendues.