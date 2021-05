Covid-19 : les Français en quête de doses de vaccins avant les vacances

Dès la première injection de vaccin contre le Covid, il faut anticiper la deuxième dose. Comme l'a annoncé le gouvernement mardi, celle-ci doit se faire au même endroit que la première. Sauf cas exceptionnel, si votre rendez-vous est prévu cet été, il faudra donc organiser vos vacances en fonction. Cette décision vise à maintenir le même rythme de vaccination. Moins de souplesse pour les patients, mais la garantie d'une meilleure organisation dans les centres de vaccination. "Il y a un enjeu logistique pour nous en matière de gestion des flux et de l'approvisionnement. Lorsqu'une primo-vaccination est faite, on peut lancer la commande des injections de rappel", explique Danyl Afsoud, directeur du cabinet du préfet de la Côte-d'Or. Pour le Moderna et le Pfizer, il faut attendre six semaines entre les deux doses, contre trois mois pour l'AstraZeneca. Un argument qui dissuade certains patients de se faire vacciner en pharmacie. "Cela va tomber le mois de juillet ou d'août et donc ils n'ont pas forcément prévu d'être sur place", confie Elie Henriot, pharmacien.