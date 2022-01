Covid-19 : les Français respectent-ils encore les règles ?

Difficile pour certains de se forcer à porter le masque à l'extérieur. Dans le centre-ville de Montpellier ce mercredi matin, cette obligation n'est pas toujours respectée. "Je ne savais même pas qu'il était obligatoire" ; "Je n'ai pas pris trop l'habitude de le mettre", confient des passantes. Depuis deux ans, il a fallu apprendre à respecter les gestes barrières. Un poids pour beaucoup dans la vie quotidienne. Et pourtant, dans certaines situations, notamment dans les transports, il est difficile de se sentir complètement en sécurité. Confinement, couvre-feu, établissement qui ferme et malgré tout aujourd'hui un variant Omicron qui se propage très rapidement. Des restrictions et une situation qui minent le moral de beaucoup de Français quel que soit l'âge. "Nous sommes coupés de toute vie sociale", se plaint une femme. Les entreprises, elles, jouent moins le jeu du télétravail. Seuls 60% des salariés travaillent de chez eux contre 78% en avril dernier. TF1 | Reportage A. Erhel, C. Astruc