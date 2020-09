Covid-19 : les Français sont-ils prêts à de nouvelles restrictions ?

Les propos du président du Conseil scientifique sont alarmistes. Les contaminations explosent et les clusters se multiplient dans l'Hexagone. En marge de la lutte contre le Covid-19, de nouvelles mesures devraient être dévoilées ce vendredi, à l'occasion d'un Conseil de défense. Si certains se disent prêts à accepter des restrictions plus strictes, d'autres estiment que ce serait plus de contraintes. Mais ce que tout le monde redoute, c'est un reconfinement général. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.