Covid-19 : des habitants de Madrid ne peuvent plus se déplacer d'un quartier à un autre

Vallecas fait partie des 37 zones de Madrid où il est désormais interdit de sortir sans une raison valable. En vigueur depuis ce lundi matin, les restrictions de déplacement concernent les quartiers les plus défavorisés de la capitale espagnole. Avec ces nouvelles mesures, les autorités souhaitent à tout prix éviter un nouveau confinement strict et généralisé, qui serait une catastrophe économique pour le pays. Quant aux habitants, leurs avis sur la situation sont partagés.