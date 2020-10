Covid-19 : les habitants du Grand Est privés de voyage en Allemagne ?

Pour l'Allemagne, le Grand Est serait désormais classée "zone à risques" à cause de l'épidémie de coronavirus. Effrayés par une éventuelle fermeture de la frontière et l'obligation de présenter un test PCR négatif, de nombreux Strasbourgeois se précipitent à Khel. Traverser le Pont de l'Europe a alors pris plus de temps que d'habitude ce jeudi matin. L'heure de la course a sonné. Pourtant d'après nos informations, il n'est pas prévu de fermer la frontière comme en mars dernier. Le Grand Est n'a pas été classé en zone à risques par l'Institut allemand Robert Koch. D'ailleurs, selon un commerçant allemand, toutes ces agitations se basent sur des rumeurs infondées car personne ne sait ce qui va se passer. Malgré tout, les trames qui relient l'Hexagone et l'Allemagne ne risquent pas de désemplir ce jeudi. Le confinement de mars dernier rend en effet les frontaliers encore plus précautionneux que d'habitude. Tout dépend de l'évolution de la situation sanitaire dans le Grand Est. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.