Covid-19 : les hôpitaux de Paris de plus en plus sous tension

Dans les hôpitaux parisiens, la pression s'accélère de jour en jour. Près de 2 393 patients souffrant du Covid sont hospitalisés en Île-de-France, dont 449 en réanimation. Le taux d'occupation en réanimation vient même de franchir les 40%. Le plus inquiétant n'est pas le manque de matériel mais plutôt de personnel. En plus des patients Covid, ils doivent également prendre en charge d'autres cas. Au point de vue des effectifs, ils sont revenus à la situation d'avant mars. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.