Covid-19 : les hôpitaux sous tension à Nantes

Partout dans l'Hexagone, on compte désormais 1 483 personnes en réanimation. Une évolution lente, mais qui ne masque pas le profond malaise dans les hôpitaux. Ce lundi, l'Ordre national des infirmiers tire la sonnette d'alarme, car dans un sondage, 57% des soignants se disent épuisés. Des services manifestent alors ici et là, notamment à Nantes où 14 d'entre eux sont en grève. D'ailleurs, plusieurs syndicats appellent à manifester jeudi.