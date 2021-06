Covid-19 : les indicateurs au vert avant la nouvelle étape du déconfinement

On osait à peine y croire, mais on peut enfin le dire : les indicateurs sont au vert. Le taux d'incidence par exemple, est à son plus bas niveau depuis le mois de septembre. À la date du 4 juin, il était à 72 alors qu'il avait atteint les 500 en début novembre. D'ailleurs, cela se reflète sur la carte, car désormais, un département sur quatre est en vert. Ces zones se trouvent principalement dans le Sud, mais dans le Sud-Ouest on surveille encore de près des cas de variants indiens. Le 29 avril dernier, l'annonce de ce calendrier de déconfinement par Emmanuel Macron était un sacré pari. À ce moment-là, il y avait 5 804 patients en réanimation. Aujourd'hui, il n'y a plus que la moitié. On est même passé sous la barre des 2 500 malades en soins critiques. Les chiffres baissent donc plus vite que prévu, annonçait lundi le président du Conseil scientifique. Cela s'explique d'une part par la vaccination et d'autre part par les conditions climatiques.