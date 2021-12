Covid-19 : les infirmiers libéraux en première ligne

Depuis quelques semaines, la tournée de Michaël Vergano, infirmier libéral, n'est plus tout à fait la même. Face à la hausse des cas de Covid, il a dû revoir son organisation. "Il a fallu réorganiser entièrement de manière à ne pas mélanger les patients Covid et non-Covid pour éviter les propagations", lance-t-il. Ce qui change aussi, c'est la prise de température des patients. Elle est désormais systématique. Au moindre symptôme, il réalise un test antigénique. En ce moment, les plannings du soignant sont bien chargés. Tous les jours, il se rend au domicile d'une vingtaine de patients. "J'ai fini tous mes patients qui n'ont pas la Covid. Mais j'ai des patients qui l'ont attrapé. Du coup, il va falloir que je m'équipe différemment", explique-t-il. Gants, charlotte, surblouse... il doit s'équiper ainsi à chacune de ses visites. Et ce n'est pas fini. A sa sortie, il désinfecte tout son matériel directement dans le coffre de sa voiture. Dans quelques jours, le soignant commencera à vacciner. Un acte supplémentaire qui viendra s'ajouter à ses tournées déjà bien remplies. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli