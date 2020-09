Covid-19 : les laboratoires d'analyse saturés à Rennes

Alors que la plupart des Français veulent se faire dépister du coronavirus, les laboratoires d'analyse n'arrivent plus à suivre la cadence. En effet, il faut parfois plusieurs jours pour avoir les résultats. Pour cause, le délai de traitement du travail administratif est devenu conséquent vu le nombre de patients testés. Dans les prochains jours, la solution est de prioriser ceux présentant des symptômes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.