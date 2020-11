Covid-19 : les lycées vont-ils fermer ?

À Nantes, les lycées étaient encore sous tension ce jeudi matin avant l'annonce du Premier ministre. Autour d'un établissement habituellement calme de la banlieue nantaise, du mobilier urbain a été carbonisé. Quelques kilomètres plus loin, c'est une toute autre ambiance. Faut-il fermer les lycées ? L'épidémie met à mal l'enseignement des élèves. Une professeur de physique-chimie redoute d'ailleurs les annonces de ce jeudi soir. Selon elle, les explications qu'on donne à l'oral ne sont pas du tout les mêmes que ce que l'on va fournir à l'écrit. Certains enseignants craignent de perdre la moitié des élèves. De leur côté, trois internes ne s'imaginent pas suivre les cours à la maison. Pour eux, ce sera compliqué d'apprendre à distance et de ne pas être avec les professeurs. Sans parler des soucis de connexion à la campagne. Si en classe, le protocole sanitaire est mieux respecté, il l'est beaucoup moins à l'extérieur. Les temps de pause entre les cours devront inévitablement être mieux encadrés.