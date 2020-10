Covid-19 : les marchés de Noël très compromis cette année

La commune du Ribeauvillé (Haut-Rhin) a entièrement repensé son marché de Noël, avec de nouveaux chalets et une thématique plus médiévale. Il a fallu investir près de 100 000 euros pour les fournitures diverses. Mais cette année, ce projet restera dans les cartons pour cause d'annulation. Malgré la déception, les bénévoles vont finir les décorations qui devront ainsi attendre Noël 2021. À Ribeauvillé, à Neuf-Brisach et à Soufflenheim, les petits marchés de Noël ont jeté l'éponge pour ne pas subir une annulation préfectorale de dernière minute. Le manque à gagner est important pour les artisans locaux qui espéraient se rattraper pendant les fêtes de fin d'année. D'autant plus qu'à Ribeauvillé, le marché accueille près de 120 000 personnes. Une situation qui rend les mesures sanitaires trop contraignantes. La menace pèse également sur les marchés de Noël de Strasbourg et de Colmar. Annulation ou restriction, les décisions seront prises dans les prochains jours.