Covid-19 : les opérations solidaires pour soutenir les artistes dans les Vosges

Sur le marché des producteurs à Thiefosse (Vosges), on sent une bonne humeur, devenue plus rare ailleurs. Ici, l'ambiance est assurée par une musicienne en chair et en os, depuis que les salles de spectacle ont fermé. "Elle est derrière une vitre mais c'est quand même beau à voir", raconte un consommateur. Le public a le droit d'écouter mais sans se regrouper. Pour cela, il a fallu convaincre les autorités. "On a lancé un croquis, une demande, un protocole en accord avec la préfecture. Elle est vraiment dans une pièce à part du marché", explique Michael Couchouron, organisateur au marché des producteurs. Dans un restaurant à Epinal, la musique continue aussi à résonner. Pas de spectateurs présents pour ce concert, seules les caméras permettent de partager les bonnes ondes. "C'est une manière de dire, n'oubliez pas la culture", a insisté Sophie Sap, gérante du lieu. Depuis le mois d'octobre, ce restaurant fait uniquement de la vente à emporter. Il est confronté à un double défi : assurer sa survie et soutenir encore les artistes.