Covid-19 : les patients guéris passent par la rééducation après la réanimation

Pour la première fois depuis le 1er mars, le nombre de patients pris en charge en métropole a diminué ce mercredi. En 24 heures, 273 lits de réanimation ont pu être libérés avec 513 malades en moins. Pour tous ceux qui sortent de l'hôpital, un deuxième combat, qui est celui de la rééducation, commence. Pour ces patients guéris, il faut réapprendre à marcher et à respirer. Franco Lucarin, victime du coronavirus, témoigne de son quotidien de miraculé, du début de son cauchemar jusqu'à sa guérison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.