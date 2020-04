Covid-19 : les personnes vulnérables devront encore rester chez elles après le 11 mai

Si on regarde de près le nombre de personnes vulnérables au Covid-19, près de 20 millions de Français devront encore rester chez eux après le 11 mai. Il s'agit des personnes âgées, des malades chroniques, des personnes handicapées et de celles atteintes d'obésité. Bien qu'il faille les étudier au cas par cas, la mise en place sera difficile. D'autant plus que le moment venu, il faudra être à même de leur fournir tout le matériel nécessaire pour garantir les gestes barrières.