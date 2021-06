Covid-19 : les pompiers, rois de la vaccination

Au Parc des expositions dans le sud de Paris, on retrouve un immense vaccinodrome, géré uniquement par les pompiers. C'est un nouveau métier pour Charlie. Elle vient tout juste de s'engager auprès des sapeurs-pompiers de Paris et participe déjà à l'effort de guerre en matière de vaccination. Ici, 3000 patients sont enregistrés tous les jours. Charlie est loin d'être la seule à s'investir de la sorte. Dans cette salle, des doses sont préparées par les pompiers eux-mêmes, idem pour la surveillance et l'administratif. Les pompiers ne reçoivent aucune indemnité de la Sécurité sociale pour vacciner. C'est donc tout bénéfice pour les comptes de l'État. Toutefois, avant de piquer, tous reçoivent une formation. Même l'état-major est mis à contribution. La vaccination se termine à 18h, ce qui ne signifie pas obligatoirement la fin de la journée pour tous les pompiers. À l'exemple de Charlie, qui rentre à la caserne, prend une pause puis enchaîne avec une soirée de garde. En plus de vacciner, les pompiers de Paris continuent d'effectuer 1400 interventions tous les jours de l'année.