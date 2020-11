Covid-19 : les restaurateurs à bout de nerfs en attente d'une réouverture

C'est une catastrophe pour tout le secteur de la restauration. En une année, les restaurateurs auront été fermés pendant plus de six mois. Pour Vincent Monnier, il n'y a désormais plus de petites économies pour tenter de sauver le restaurant. Il en est à vendre ses bouteilles de vin, qui en temps normal, accompagnent son menu breton. Il estime ses pertes à près de 300 000 euros et ne s'est pas versé de salaire depuis six mois. Face à la salle vide, sa détresse est profonde. Son hôtel-restaurant face au port est le fruit de vingt ans de travail et de sacrifice. Pour Vincent comme pour de nombreux restaurateurs, l'angoisse de ne pas rouvrir est grande. Tous gardent en mémoire l'acte désespéré d'une restauratrice du village ce mois-ci. La souffrance personnelle croît et se répand, mais peu acceptent d'en parler. C'est à cet effet que Claude Dozoul, à l'origine d'un club de soutien, multiplie les appels et les rencontres. Pour lui, beaucoup sont sur le fil. Il craint de nouveaux drames à venir. Les restaurateurs gardent l'espoir qu'au 20 janvier ils puissent rouvrir, et cette fois-ci pour de bon.