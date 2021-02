Covid-19 : les seniors profitent des salles de sport

Alors que les salles de sports sont actuellement fermées, seuls les cours de santé peuvent avoir lieu. Ce sont des activités sportives prescrites par le médecin. Cela peut par exemple se faire dans le but de limiter les effets du vieillissement en insistant sur l'équilibre, l'agilité et la concentration. Pour les seniors, même si faire du tennis à 80 ans n'est pas évident, ils ne manqueraient pour rien au monde leur cours. "Franchement, ça nous fait partir de chez soi, plutôt que de regarder la télé ou d'être allongée sur le fauteuil. On est bien, il y a de l'ambiance", a témoigné Marcelle, 83 ans. Il faut dire que les résultats sont là et les bénéfices sont multiples. "Il y a le côté où ils ne sont pas seuls car ils sont en groupe. Le côté social où ils peuvent échanger, rigoler et en plus de ça, ils font des exercices physiques", a précisé Michaël Ooghe, professeur de tennis. À Lestrem (Pas-de-Calais), l'ensemble des cours est à 45 euros la première année. Certaines mutuelles prennent en charge une partie du budget.