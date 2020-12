Covid-19 : les stations de ski se préparent quand même à accueillir les vacanciers

À Valmorel (Savoie), les remontées mécaniques sont comme figées dans un paysage d'hiver. Grâce aux dernières chutes de neige, la station aurait dû ouvrir ce week-end. Sébastien Gourdin travaille sur les pistes de ski depuis plusieurs années, mais là, il trouve le temps long. Il se demande notamment comment il va pouvoir payer son loyer le mois prochain. Ici, 1 000 saisonniers se retrouvent dans l'incertitude. C'est notamment le cas de Laurent Bouvier, moniteur de ski. Le souci, c'est quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire derrière. Plus de 1 000 moniteurs risquent donc de ne pas gagner d'argent en cette période de fermeture. Certains commerçants tentent de réduire les dépenses en achetant moins de matériels cette année. La station, elle, se prépare malgré tout. Les canons à neige tournent à plein régime et au pied des pistes, il est toujours possible de manger. Un système de vente à emporter sera mis en place. Quant à la montagne, elle reste accessible, de quoi donner du baume au cœur.