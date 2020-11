Covid-19 : les stratégies de nos voisins européens pour tenter de contenir la pandémie

Après un week-end au ralenti, début de semaine difficile en Grèce avec le décret d'un nouveau confinement. Les rues sont largement vides à Athènes et des barrages routiers vérifient les permis spéciaux, obligatoires pour les déplacements. Pendant trois semaines au moins, tous les collégiens et lycéens resteront chez eux avec des cours à distance. Au Portugal, un état d'urgence sanitaire est en vigueur depuis ce lundi matin avec un couvre-feu nocturne et les rassemblements toujours limités à vingt personnes. En Italie, quatre régions sont revenues à un confinement strict. La carte de l'Union européenne a montré qu'il n'y avait que des pays en orange et rouge, pas de vert pour cette semaine. Il y a aussi deux autres sources de préoccupation. D'abord, au Danemark, où une version mutante du Covid-19 est apparue, issue d'élevage de visons. Puis il y a les rejets croissants des mesures contre l'épidémie, notamment en Espagne et en Allemagne.