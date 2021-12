Covid-19 : les supermarchés autorisés à vendre des autotests

Ce magasin n'a pas encore reçu les fameux autotests, mais tout est déjà prêt pour les mettre en rayons. Vous ne les trouviez jusqu’ici qu’en pharmacie. Les supermarchés sont autorisés à en vendre depuis ce mardi matin. Des autotests vendus à prix coûtant : entre 1,90 et 2 euros l’unité, contre 5 euros en pharmacie. Certaines enseignes en ont déjà. D’autres les recevront ces prochains jours. C’est rassurant pour certains, car il est souvent difficile de s’en procurer en pharmacie. Les grandes enseignes peuvent vendre des autotests, mais seulement jusqu’au 31 janvier, soit une période d’un mois. Ce PDG et ses 1 600 magasins se montrent donc prudents dans leurs commandes. Autoriser les grandes surfaces à vendre des autotests, les pharmacies sont contre. Cela devrait, selon elles, être réservé aux professionnels de santé. À trois jours du Nouvel An, cette annonce tombe pourtant à pic. La demande en autotests n’a jamais été aussi importante. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Chevreton, F. Moncelle