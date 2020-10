Covid-19 : l'exemple belge sur le couvre-feu

Un couvre-feu vient d'être instauré dans le sud et l'est de la Belgique. Durant quinze jours, seuls les déplacements urgents ou professionnels sont autorisés entre une heure et six heures du matin. Jusque-là, les mesures sont bien respectées mais les policiers sont attentifs après avoir observé un relâchement de la population. En cas d'infraction, un particulier risque 250 euros d'amende contre 750 pour un professionnel. Le public reste partagé sur l'impact de ce confinement nocturne.