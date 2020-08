Covid-19 : l'heure est au dépistage et à la prévention à Marseille

Marseille enregistre actuellement plus de 100 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour. Le port du masque est ainsi devenu obligatoire dans certains arrondissements de la cité phocéenne. Sur le Vieux-Port, les CRS arrivés en renfort contrôlent les passants qui n'en portent pas. De leur côté, les marins-pompiers ont installé un centre de dépistage gratuit. Après la prévention, la verbalisation va également s'intensifier à Marseille. En cas de non port du masque, l'amende est de 135 euros.