Covid-19 : l'hôpital de Colmar sous tension

À l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin), un patient est arrivé il y a seulement quelques jours. Il a été directement admis en réanimation et placé sous assistance respiratoire. Un cas désormais habituel. Il a 37 ans et sans aucun problème de santé, mais n'a pas été vacciné. Autour de lui, les soignants sont attentifs et un peu dépités. "Je suis très en colère. Nos patients, qui arrivent ici actuellement, sont des gens non-vaccinés", lance Élodie Blanc, infirmière. Dans ce service de réanimation, le nombre de patients Covid a doublé en deux jours. La moitié des 30 lits est désormais occupée par des malades, tous non-vaccinés. Un peu plus bas, aux urgences, une zone d'admission spécifique a dû être remise en place pour accueillir les patients Covid. Une première depuis des mois. "Il y avait toujours un fonds de roulement avec un ou deux patients qui arrivent de manière ponctuelle. Mais depuis quelques semaines, on constate une hausse de ce chiffre avec cinq à huit patients par jour, pour des pathologies liées au Covid", explique le docteur Yannick Gottwalles. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier