Covid-19 : l’immunité collective est-elle atteignable ?

C’est avant tout le virus qui détermine le seuil d’immunité collective à atteindre. Plus le virus est contagieux, plus la population doit être nombreuse à être immunisée pour que l’épidémie s’arrête. On sait que le variant Delta est plus contagieux que le variant anglais, qui lui-même, était déjà bien plus transmissible que la souche originelle de l’année dernière. Dans cette optique, les scientifiques ont donc revu à la hausse les seuils à atteindre depuis le début de la crise sanitaire. Selon Alain Fischer, médecin immunologue aussi surnommé le Monsieur vaccin du gouvernement, pour atteindre cette immunité collective, il faudrait vacciner pas moins de 90% de la population âgée de plus de douze ans. Cela équivaut à plus de 52 millions de Français. Aujourd’hui, un peu plus de 33 millions d’entre eux ont reçu un schéma vaccinal complet. Il reste donc 18,4 millions de personnes à vacciner. Le temps qu’il faudra pour arriver à ce seuil de 90% dépend de beaucoup de choses, à l'instar du rythme de la campagne vaccinale. Si la situation actuelle perdure, nous pourrons atteindre l’immunité collective aux alentours de novembre.