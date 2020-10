Covid-19 : l'inquiétude des soignants face à la seconde vague

En Île-de-France, une cellule d'écoute téléphonique a été mise en place pour soutenir les soignants en difficulté. Ces dernières semaines, le nombre d'appels a plus que doublé. Ceux-ci s'interrogent sur comment tenir le rythme alors que les moyens humains manquent cruellement. Ils regrettent également l'insuffisance de reconnaissance malgré les récentes mesures annoncées par le gouvernement.