Covid-19 : les déplacements seront interdits pour Noël en Italie

Face aux nombres de cas Covid qui remontent, tous les pays européens sont confrontés au même problème. De nouvelles restrictions ont été mises en place en Allemagne et ce, jusqu'à la mi-janvier. En Italie, les messes sont autorisées avec prise de températures et gel hydroalcoolique obligatoire. À Cerano comme dans le reste du pays, on redoute une troisième vague après les fêtes de Noël. La messe de minuit risque d'être bouleversée. Plus sévère que l'Hexagone, l'Italie veut empêcher tout rassemblement dans les semaines à venir. Pendant les périodes de fête, les autorités italiennes ont décidé de restreindre les déplacements. À partir du 21 décembre, il est interdit de quitter sa région. Près de 70 000 agents vont être mobilisés pour faire des contrôles. À Cerano, la police municipale contrôle déjà les visiteurs venus d'ailleurs. Pour le soir de Noël et pour le réveillon, les restrictions sont encore plus drastiques avec une interdiction de quitter sa commune. Dans le village, beaucoup se préparent à passer les fêtes enfermés.